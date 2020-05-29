2020-05-29T01:47:36+03:00
Дом. Семья

Любопытный заяц-беляк выбежал к петербуржцам из Юнтоловского заказника

Прыткий зверек пробежался наперегонки с автомобилистами и покрасовался на камеру [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге заметили зайца-беляка, выбежавшего к людям из леса. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaВ Санкт-Петербурге заметили зайца-беляка, выбежавшего к людям из леса. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
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Природа продолжает удивлять жителей Санкт-Петербурга во время самоизоляции. И если прогулки ласок и лис горожанам уже могли надоесть, то появление зайца вполне диковинно. Беляка заметили на дороге у Юнтоловского заказника ранним утром 28 мая. Видеозапись пробежки прыткого зверька с автомобилистами сняли на видео и опубликовали его в сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте».

- Лису, переходящую дорогу и еще одного зайца, только побольше, снять не успели, - делится автор видео Татьяна, интригуя особенностями местной фауны.

На видеозаписи видно, что беляк не боится людей и спокойно позирует на камеру. Неизвестно, смог ли он вместе с собратом избежать встречи с проворной лисой, которая, судя по рассказам, обитает неподалеку. Впрочем, некоторые петербуржцы уверены, что такому крупному парню никакие хищники не страшны.

Прыткий заяц-беляк выбежал к людям в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU

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Любопытный заяц-беляк выбежал к петербуржцам из Юнтоловского заказника
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