Любопытный заяц-беляк выбежал к петербуржцам из Юнтоловского заказника

29 Май 2020 2020-05-29T01:47:36+03:00

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Природа продолжает удивлять жителей Санкт-Петербурга во время самоизоляции. И если прогулки ласок и лис горожанам уже могли надоесть, то появление зайца вполне диковинно. Беляка заметили на дороге у Юнтоловского заказника ранним утром 28 мая. Видеозапись пробежки прыткого зверька с автомобилистами сняли на видео и опубликовали его в сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте».

- Лису, переходящую дорогу и еще одного зайца, только побольше, снять не успели, - делится автор видео Татьяна, интригуя особенностями местной фауны.

На видеозаписи видно, что беляк не боится людей и спокойно позирует на камеру. Неизвестно, смог ли он вместе с собратом избежать встречи с проворной лисой, которая, судя по рассказам, обитает неподалеку. Впрочем, некоторые петербуржцы уверены, что такому крупному парню никакие хищники не страшны.

Прыткий заяц-беляк выбежал к людям в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU