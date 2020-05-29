2020-05-29T07:50:47+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: Опять солнечно и почти тепло

В пятницу воздух прогреется до +18 градусов
Петр КИБЕР
Поделиться:
29 мая в Петербурге солнечно и до +18 градусов.29 мая в Петербурге солнечно и до +18 градусов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Наступившая пятница вновь порадует петербуржцев хорошей погодой. После дождливого четверга в городе опять солнечно, а воздух прогреется почти до летних +18 градусов. Правда, северный ветер немного охладит пыл горожан.

- 29 мая в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, Ветер северо-западный и северный, умеренный. Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов, атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже с раннего утра в Северной столице светит солнце, однако на улице не слишком тепло и чувствуются холодные дуновения ветра.

По состоянию на 7:45 термометры показывают +11.7 градуса, дует северный ветер скоростью 1-4 метра в секунду, атмосферное давление составляет 766,9 мм ртутного столба, влажность – 52 процента.

В Ленинградской области 29 мая преимущественно без осадков, с умеренным ветром северных направлений и от +15 до +20 в зависимости от района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Парнасе «Фольксваген» врезался в столб, водитель погиб
Комитет здравоохранения раскрыл подробности об 11 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года
Мать и сын сгорели заживо в пожаре в квартире на севере Санкт-Петербурга
Последние новости по умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: скончались еще 11 человек
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года
Ночью в реку Нарову выпустили 21 тысячу мальков лосося
Полицейские спасли из горящего автомобиля мужчину в центре Санкт-Петербурга
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
С 30 мая, с открытием парка, до Рускеалы начнут ходить поезда
В Ленобласти обнародовали 225 архивных документов о зверствах фашистов
Петербургские полицейские поймали пенсионера-форточника
В Кингисеппе весь июнь будут громыхать взрывы из-за утилизации снарядов
В Санкт-Петербурге пройдет Международный арктический форум
Дети из Ленинградской области отправятся на отдых в Крым
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: Опять солнечно и почти тепло
Любопытный заяц-беляк выбежал к петербуржцам из Юнтоловского заказника
Продуктовые наборы для школьников и детсадовцев Санкт-Петербурга стали разнообразнее
Водитель «Газели» переехал своего обидчика на проспекте Непокоренных
Гигантских каракатиц заметили на озере в Ленобласти
Аппараты для быстрой дезинфекции машин скорой помощи создали в Санкт-Петербурге
Скандалиста с ножом, напавшего на полицейского, задержали в Сертолово
Следователи обжалуют отказ суда арестовать компанию, жарившую сосиски на Вечном огне в Кронштадте
«Митсубиси» влетел в три машины и перевернулся, скрываясь с места ДТП в Санкт-Петербурге
Мужчину, обвиняемого в убийстве 8-месячного ребенка в Ленобласти, оправдали в суде
ЕГЭ в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 25 июля в условиях санитарной безопасности
Суд не стал арестовывать двух подруг, устроивших барбекю на вечном огне в Кронштадте
Запрет на посещение лесов и лесопарков Санкт-Петербурга продлили по 14 июня
Клещи покусали больше двухсот петербуржцев и заразили энцефалитом ребенка