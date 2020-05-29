Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: Опять солнечно и почти тепло

29 Май 2020 2020-05-29T07:50:47+03:00

29 мая в Петербурге солнечно и до +18 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу воздух прогреется до +18 градусов

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Наступившая пятница вновь порадует петербуржцев хорошей погодой. После дождливого четверга в городе опять солнечно, а воздух прогреется почти до летних +18 градусов. Правда, северный ветер немного охладит пыл горожан.

- 29 мая в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, Ветер северо-западный и северный, умеренный. Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов, атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже с раннего утра в Северной столице светит солнце, однако на улице не слишком тепло и чувствуются холодные дуновения ветра.

По состоянию на 7:45 термометры показывают +11.7 градуса, дует северный ветер скоростью 1-4 метра в секунду, атмосферное давление составляет 766,9 мм ртутного столба, влажность – 52 процента.

В Ленинградской области 29 мая преимущественно без осадков, с умеренным ветром северных направлений и от +15 до +20 в зависимости от района.

ИСТОЧНИК KP.RU