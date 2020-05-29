Дети из Ленинградской области отправятся на отдых в Крым

29 Май 2020 2020-05-29T08:06:41+03:00

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Ограничения, введенные из-за коронавируса по всей России, только-только начали снимать, но многие уже задумываются о том, как и где провести отпуск. Пока возможность для поездок ограничена, но в Ленинградской области власти думают загодя и уже договорились об отдыхе детей в здравницах Крыма.

- 7 апреля 2020 года Комитет по социальной социальной защите населения Ленинградской области заключил с ООО «Компания «Черномор» государственный контракт на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородном стационарном оздоровительном лагере, расположенном на Черноморском побережье России, - сообщает пресс-служба муниципального образования «Кингисеппский район Ленобласти».

Уже известно, что в лагерь, расположенный в поселке Заозерное близ Евпатории в Крыму поедут 389 юных жителей Кингисеппского района. С заявлениями родителям надо обращаться в Центр соцзащиты Ленобалсти.

Точные сроки поездки в Крым не указываются.

Напомним, что в самой Ленинградской области детские лагеря пока закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU