Дети из Ленинградской области отправятся на отдых в Крым
Ограничения, введенные из-за коронавируса по всей России, только-только начали снимать, но многие уже задумываются о том, как и где провести отпуск. Пока возможность для поездок ограничена, но в Ленинградской области власти думают загодя и уже договорились об отдыхе детей в здравницах Крыма.
- 7 апреля 2020 года Комитет по социальной социальной защите населения Ленинградской области заключил с ООО «Компания «Черномор» государственный контракт на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородном стационарном оздоровительном лагере, расположенном на Черноморском побережье России, - сообщает пресс-служба муниципального образования «Кингисеппский район Ленобласти».
Уже известно, что в лагерь, расположенный в поселке Заозерное близ Евпатории в Крыму поедут 389 юных жителей Кингисеппского района. С заявлениями родителям надо обращаться в Центр соцзащиты Ленобалсти.
Точные сроки поездки в Крым не указываются.
Напомним, что в самой Ленинградской области детские лагеря пока закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU