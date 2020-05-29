В Санкт-Петербурге пройдет Международный арктический форум

29 Май 2020 2020-05-29T08:26:19+03:00

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Санкт-Петербург второй раз в своей истории примет Международный арктический форум (МАФ). Масштабное мероприятие, которое состоится в шестой раз, соберет представителей ведущих стран арктического региона. И второй раз подряд его примет город на Неве.

- Шестой Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации подписано на днях, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что впервые МАФ был организован Россией в 2010 году. Тогда в Москве обсудить проблемы и планы развития Арктики собрались премьер-министр России Владимир Путин, президент Исландии Олавур Рагнар Гримссон, князь Монако Альбер II.

Второй форум состоялся в Архангельске через год. В сентябре 2013-го более 600 экспертов и политиков приехали в Салехард. IV Международный арктический форум в марте 2017 года вновь принимал Архангельск, а пятое мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года.

Тогда основными темами стали: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие». В город приехали 3,5 тысячи делегатов из 52 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU