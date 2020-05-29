В Кингисеппе весь июнь будут громыхать взрывы из-за утилизации снарядов

29 Май 2020 2020-05-29T09:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Весь июнь жители Кингисеппа и окрестных поселков будут слышать звуки взрывов. Но их просят не пугаться, так как все под контролем. Просто на военном полигоне будут утилизировать различные снаряды.

- С 01 по 30 июня на авиационном полигоне «Кингисепп» в деревне Туганы будет проводиться утилизация боеприпасов, - сообщает пресс-служба муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Кроме того, там же на полигоне и в те же сроки, состоятся и тактические учения с боевой стрельбой. Применять «средства поражения» будет и боевая авиация. И если шум и грохот пережить можно, то в зоне учений лучше не появляться.

Чиновники напоминают, что посещение полигона запрещено и очень просят местных жителей не гулять там, особенно в июне. Тем более, что для грибов и ягод пока еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU