Петербургские полицейские поймали пенсионера-форточника
Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга по горячим следам раскрыли квартирную кражу, произошедшую 27 мая в одном из домов на Тимуровской улице. Оказалось, что в дом 73-летней женщины влез другой пенсионер – «заслуженный» вор-форточник.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в данном преступлении задержали 60-летнего местного жителя, который ранее судим за квартирную кражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Из квартиры на Тимуровской, в которую форточник влез, разбив стекло, пропали три иконы, планшетный компьютер и рюкзак.
Однако обыске по его месту жительства домушника, полицейские их не нашли. Зато обнаружили спортивную сумку с инструментами, рюкзаки, с десяток мобильных телефонов, икону, шкатулки с серебряными украшениями и монетами.
Сейчас оперативники выясняют, кому все это добро принадлежало.
В отношении пенсионера-форточника возбуждено дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU