2020-05-29T09:02:17+03:00
Происшествия

Петербургские полицейские поймали пенсионера-форточника

60-летний рецидивист влез в чужую квартиру и украл оттуда три иконы
Петр КИБЕР
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В Петербурге поймали "заслуженного" форточника. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОВ Петербурге поймали "заслуженного" форточника. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга по горячим следам раскрыли квартирную кражу, произошедшую 27 мая в одном из домов на Тимуровской улице. Оказалось, что в дом 73-летней женщины влез другой пенсионер – «заслуженный» вор-форточник.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в данном преступлении задержали 60-летнего местного жителя, который ранее судим за квартирную кражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из квартиры на Тимуровской, в которую форточник влез, разбив стекло, пропали три иконы, планшетный компьютер и рюкзак.

Однако обыске по его месту жительства домушника, полицейские их не нашли. Зато обнаружили спортивную сумку с инструментами, рюкзаки, с десяток мобильных телефонов, икону, шкатулки с серебряными украшениями и монетами.

Сейчас оперативники выясняют, кому все это добро принадлежало.

В отношении пенсионера-форточника возбуждено дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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