2020-05-29T09:35:15+03:00
Общество

В Ленобласти обнародовали 225 архивных документов о зверствах фашистов

Сборник о преступлениях в годы войны называется «Без срока давности»
Петр КИБЕР
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В Ленобласти опубликовали документы о зверствах нацистов в годы войны. Фото: пресс-служба правительства ЛО.В Ленобласти опубликовали документы о зверствах нацистов в годы войны. Фото: пресс-служба правительства ЛО.
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С момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже 75 лет, однако нанесенные захватчиками раны слишком глубоки, а боль – не забыта. В Ленинградской области, сильно пострадавшей в годы сражений, выпустили сборник о зверствах фашистов, который назвали «Без срока давности».

- Основными источниками послужили сведения Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, созданной в мае 1943 года в Ленинградской области. В сборник также вошли свидетельские показания жителей области, документы командования вермахта, оккупационных органов власти – «преступные приказы», директивы, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего в сборник вошли 225 документов. В нем есть свидетельства о сожжении дома для сирот в Лужском районе, об убийстве 1500 пациентов и персонала больницы им. Кащенко в ночь на 20 ноября 1941 года, о создании в Гатчине «лагеря добровольно умирающих» ДУЛАГ 154, в котором погибло больше 19 тысяч человек.

Всего за время оккупации погибли свыше 140 тысяч жителей Ленобласти, 250 тысяч было угнано в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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