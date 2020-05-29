В Ленобласти обнародовали 225 архивных документов о зверствах фашистов
С момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже 75 лет, однако нанесенные захватчиками раны слишком глубоки, а боль – не забыта. В Ленинградской области, сильно пострадавшей в годы сражений, выпустили сборник о зверствах фашистов, который назвали «Без срока давности».
- Основными источниками послужили сведения Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, созданной в мае 1943 года в Ленинградской области. В сборник также вошли свидетельские показания жителей области, документы командования вермахта, оккупационных органов власти – «преступные приказы», директивы, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Всего в сборник вошли 225 документов. В нем есть свидетельства о сожжении дома для сирот в Лужском районе, об убийстве 1500 пациентов и персонала больницы им. Кащенко в ночь на 20 ноября 1941 года, о создании в Гатчине «лагеря добровольно умирающих» ДУЛАГ 154, в котором погибло больше 19 тысяч человек.
Всего за время оккупации погибли свыше 140 тысяч жителей Ленобласти, 250 тысяч было угнано в Германию.
ИСТОЧНИК KP.RU