С 30 мая, с открытием парка, до Рускеалы начнут ходить поезда

29 Май 2020 2020-05-29T10:11:02+03:00

Из Петербурга в Карелию пойдут «ласточки, а дальше – ретро-состав «Рускеальский экспресс»

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Россия постепенно выходит из карантина по коронавирусу. С 1 июня в Петербурге смягчаются ограничительные меры, а в Карелии с 30 мая открывается для посещение знаменитый парк Рускеала. По этому поводу возобновляется движения поездов, в том числе ретро-состава «Рускеальский экспресс».

- Ретропоезд № 921/922 будет отправляться от станции Сортавала в 10:40 и прибывать в Рускеалу в 11:50. Из горного парка поезд будет отправляться в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Как и раньше, график движения экспресса увязан с учетом пересадки на «Ласточку», курсирующую между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Поезд № 821 ежедневно уходит с Финляндского вокзала в 06:15, прибывая в Сортавалу в 10:20. Из Сортавалы обратная «Ласточка» № 822 отправляется в 18:45, прибывая в Санкт-Петербург в 22:43.

Сам парк Рускеала открывается с ограничениями. Посетителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также носить перчатки и маски. Экскурсии - только для групп до 10 человек. Экстрим-парк не работает.

Точные условия посещения можно узнать на сайте парка.

ИСТОЧНИК KP.RU