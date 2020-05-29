2020-05-29T14:44:21+03:00
Происшествия

Лже-шоумен украл у бизнесмена 43 миллиона рублей на несостоявшиеся концерты в Санкт-Петербурге

Мужчина обещал устроить шоу, однако все деньги просто забрал себе
Лилия КОЗЛОВА
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Лже-организатор концертов украл у бизнесмена 43 миллиона рублей в Санкт-ПетербургеЛже-организатор концертов украл у бизнесмена 43 миллиона рублей в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли многомиллионное мошенничество. Как стало известно в пятницу, 29 мая 2020 года, 33-летний индивидуальный предприниматель хотел стать крутым концертным деятелем. Как минимум, именно это он обещал своему инвестору. Однако вместо шоу он просто забрал себе почти 43 миллиона рублей.

- По предварительной версии, в декабре 2018 года, во время встречи у дома по Старо-Петергофскому проспекту с 52-летним генеральным директором одной частной компании, 33-летний мужчина заверил бизнесмена, что он собирается развивать свой бизнес по организации концертной деятельности. Для этого он убедил предпринимателя инвестировать деньги в шоу, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С 2018 по 2019 годы предприниматель перечислял лже-организатору деньги. В общей сложности почти 43 миллиона рублей. Однако свои обещания шоумен не выполнил, а просто забрал деньги.

29 апреля 2020 года мужчина был задержан. 26 мая на него завели уголовное дело за мошенничество. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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