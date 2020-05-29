28 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти прилетели домой из Ташкента

29 Май 2020 2020-05-29T14:45:38+03:00

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Новый вывозной рейс встретили 29 мая в петербургском аэропорту Пулково. На этот раз рейсом Узбекских авиалиний в Санкт-Петербург вернулись 28 жителей города и Ленинградской области. Самолет из Ташкента приземлился в Северной столице в 13:40. Здесь его уже ждали врачи и полицейские.

- В Пулково всех прибывших будут встречать по установленному протоколу – медицинские тесты и осмотр, официальное предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции, развозка к месту жительства или в обсерватор на специальных автобусах в сопровождении сотрудников ГИБДД, - сообщает пресс-служба Смольного.

Багаж вернувшихся домой россиян продезинфицируют, а самих пассажиров доставят домой или в пансионат «Балтиец» в Репино, если провести двухнедельный карантин дома у них нет возможности.

Всего с начала апреля, когда было остановлено международное авиасообщение, в Петербург вернулись больше трех тысяч граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU