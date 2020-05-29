2020-05-29T15:57:50+03:00
Общество

Дежурные группы откроются в 363 детских садах Санкт-Петербурга с 1 июня 2020 года

В каждой группе будет не более 12 детей
Лилия КОЗЛОВА
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1 июня дежурные группы откроются в 363 детских садах Санкт-Петербурга1 июня дежурные группы откроются в 363 детских садах Санкт-ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге с 1 июня 2020 года увеличится количество дежурных групп в детских садах. Соответствующее распоряжение подписала 29 мая председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

- Группы наполняемостью не больше 12 человек будут открыты в 363 дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга для детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения в связи с коронавирусом, - сообщили в Смольном.

Таким образом, количество детских садов, в которых будут открыты дежурные группы, по сравнению с маем увеличивается почти в три раза. Это связано со смягчением действовавших ранее ограничений. Напомним, что в мае в дежурном режиме работали 135 детских садов.

Родители могут подать заявления в детские сады по электронной почте. Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 в период с 1 апреля по 14 июня родительская плата за посещение детьми государственных дошкольных учреждений не взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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