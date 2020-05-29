2020-05-29T16:47:17+03:00
Общество

Пулково стал лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров

Петербургский аэропорт обошел 113 конкурентов
Петр КИБЕР
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Пулково сталд лучшим в Европе по итогам начала 2020 года.Пулково сталд лучшим в Европе по итогам начала 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургский аэропорт Пулково получил звание лучшего терминала в Европе по качеству обслуживания пассажиров. Итоги за первый квартал 2020 года подвел Международный совет аэропортов.

- Помимо лидерства в общем рейтинге, Пулково получил лучшую оценку авиапутешественников в 33 из 34 критериев, среди которых время ожидания на регистрации, эффективность работы и вежливость персонала, тщательность досмотра, доступность навигации, общая атмосфера в аэропорту, чистота терминала, доступность туалетов, комфортность залов ожидания, услуги бизнес-салонов, а также работа Wi-Fi, парковок, ресторанов и магазинов, - сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

По итогам опроса пассажиров и подсчета голосов, стало понятно, что Пулково обошел 113 своих европейских коллег-конкурентов. При этом, аэропорт уже получал международные награды как призер и победитель в категории «15-25 миллионов пассажиров в год» в 2019 и 2015 годах.

А в нынешнем году воздушная гавань Северной столицы получила звание лучшего аэропорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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