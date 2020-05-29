Стало известно, как будут работать суды Санкт-Петербурга с 1 июня
Стало понятно, как будут работать суды Санкт-Петербурга с начала лета. Некоторые ограничения по коронавирусу, безусловно, останутся. Однако теперь работа перейдет из режима офлайн в онлайн. С 1 по 14 июня Санкт-Петербургский городской суд, районные суды и мировые судьи разрешат рассмотрение дел в залах судебных заседаний, но при обязательном соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра для любого человека.
- Вход в здания судов для участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. При этом присутствие слушателей не допускается, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Добавим, что судьи будут рассматривать все категории дел без ограничений.
Напомним, как раз с начала лета в Санкт-Петербурге вступят в силу первые ограничения по коронавирусу. В частности, горожан больше не обяжут носить маски и перчатки на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU