2020-05-29T21:32:24+03:00
Общество

Стало известно, как будут работать суды Санкт-Петербурга с 1 июня

Слушателей к рассмотрению дел не допустят, а с непосредственных участников потребуют маски и перчатки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Судебные заседания в Санкт-Петербурге с 1 по 14 июня будут проводиться практически в обычном режиме.Судебные заседания в Санкт-Петербурге с 1 по 14 июня будут проводиться практически в обычном режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Стало понятно, как будут работать суды Санкт-Петербурга с начала лета. Некоторые ограничения по коронавирусу, безусловно, останутся. Однако теперь работа перейдет из режима офлайн в онлайн. С 1 по 14 июня Санкт-Петербургский городской суд, районные суды и мировые судьи разрешат рассмотрение дел в залах судебных заседаний, но при обязательном соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра для любого человека.

- Вход в здания судов для участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. При этом присутствие слушателей не допускается, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что судьи будут рассматривать все категории дел без ограничений.

Напомним, как раз с начала лета в Санкт-Петербурге вступят в силу первые ограничения по коронавирусу. В частности, горожан больше не обяжут носить маски и перчатки на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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