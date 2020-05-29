Власти Ленобласти рассказали о режиме работы образовательных организаций в июне

29 Май 2020 2020-05-29T22:06:36+03:00

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Власти Ленинградской области рассказали о новых мерах по коронавирусу, принятых до конца июня. Губернатор Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление, согласно которому до конца первого месяца лета в регионе, в частности, продолжат работу спортивные секции вместе с курсами внеурочной деятельности по программам воспитания и социализации. Продлят и деятельность центральной психолого-медико-педагогической комиссии.

- Также до конца июня продолжат работать детские сады, но исключительно в режиме дежурных групп. Однако их количество будет увеличено. Хорошие новости и для медиков медучреждений региона, поскольку их дети смогут бесплатно отдохнуть в лагере в июне. Оздоровительные смены при этом организуют и для детей-сирот, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отметим, что полный список послаблений по коронавирусу в 47-м регионе «Комсомолка» публиковала отдельно. Например, в магазинах наконец-то разрешат примерять одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU