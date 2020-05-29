Участники июньского Парада Победы в Санкт-Петербурге спрячутся от коронавируса в «защитных» казармах
Участники Парада Победы в Санкт-Петербурге, который состоится в официальный выходной день 24 июня, поберегут свое здоровье от атак коронавируса в специальных казармах в Ленобласти. Медики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) уже обезопасили помещения для проживания коллег, обработав даже лестницы и фасады здания.
Теперь реальность солдат такова: регулярный медосмотр, постоянное измерение температуры и трехразовая дезинфекция спален. Привычный прием еды тоже поменяется.
- Обеспечение личного состава горячей пищей будет проводиться в специально отведенном помещении казармы при помощи прошедших термическую обработку термосов ТВН и бутилированной воды в герметичной упаковке, - отмечают в пресс-службе ЗВО.
Напомним, точное расписание и содержание будущего Парада Победы в Северной столице пока не опубликовано.
ИСТОЧНИК KP.RU