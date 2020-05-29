2020-05-29T22:56:25+03:00
Общество

В метро Санкт-Петербурга пока не вернут стандартный график работы поездов

На линиях подземки сейчас находится около 70% подвижного состава
Ирина СЕБЕЛЕВАИрина СЕБЕЛЕВАДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Санкт-Петербурга сообщили, что метро вернется к стандартному графику работы, скорее всего, при втором этапе снятии ограничений по COVID-19.Власти Санкт-Петербурга сообщили, что метро вернется к стандартному графику работы, скорее всего, при втором этапе снятии ограничений по COVID-19.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербуржцам посоветовали не ждать быстрого возвращения работы метрополитена в стандартном режиме, как это было до пандемии коронавируса. Глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что пассажиропоток в подземке пока что невысок и составляет всего 30%. Тем не менее, на линиях находятся примерно 70% поездов, чтобы горожанам не приходилось ждать транспорта подолгу и, что называется, кучковаться.

- Мы примем решение о режиме работы метро чуть позже. Пока что рассматриваем в перспективе при следующем этапе снятия ограничений возвращение стандартного графика движения поездов. На сегодняшний день метрополитен работает в усиленном режиме, - рассказал Поляков в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Вдобавок чиновник отметил, что решение о возвращении привычного графика работы метро могут принять и раньше 14 июня, но все зависит от обстановки в Санкт-Петербурге по коронавирусу.

Напомним, петербуржцам также не пообещали скорого открытия парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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