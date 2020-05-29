Ресторан в центре Санкт-Петербурга оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу во время карантина

29 Май 2020 2020-05-29T23:52:34+03:00

В Санкт-Петербурге на 400 тысяч рублей оштрафовали ресторан, работавший в период запрета по коронавирусу с массой нарушений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В винотеке на проспекте Римского-Корсакова принимали посетителей и допустили уйму других нарушений

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тысяч рублей владельца ресторана-винотеки, расположенного на проспекте Римского-Корсакова, за работу во время карантина по коронавирусу. Проверка показала, что 25 мая внутри заведения творился полный антисанитарный хаос: за столами незаконно обслуживали посетителей, весь персонал и гендиректор не носили маски и перчатки, а в производственных помещениях сплошная грязь.

Сотрудники ресторана даже хранили в туалете безалкогольные напитки. Но это еще вершина айсберга.

- Осмотр показал, что уборка производится несвоевременно, есть продукция с истекшим сроком годности, нарушается технология изготовления некоторых блюд, отсутствуют условия для хранения и приготовления некоторых продуктов, производственный и разделочный инвентарь не имеет маркировки, а бачки для мусора не обеспечены крышками, - передает детали дела объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Владелец ресторана вину признал частично и пытался оправдаться тем, что находился в тяжелом финансовом положении из-за ограничений по коронавирусу. Теперь он беднее еще на 400 тысяч рублей из-за штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU