Ресторан в центре Санкт-Петербурга оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу во время карантина
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тысяч рублей владельца ресторана-винотеки, расположенного на проспекте Римского-Корсакова, за работу во время карантина по коронавирусу. Проверка показала, что 25 мая внутри заведения творился полный антисанитарный хаос: за столами незаконно обслуживали посетителей, весь персонал и гендиректор не носили маски и перчатки, а в производственных помещениях сплошная грязь.
Сотрудники ресторана даже хранили в туалете безалкогольные напитки. Но это еще вершина айсберга.
- Осмотр показал, что уборка производится несвоевременно, есть продукция с истекшим сроком годности, нарушается технология изготовления некоторых блюд, отсутствуют условия для хранения и приготовления некоторых продуктов, производственный и разделочный инвентарь не имеет маркировки, а бачки для мусора не обеспечены крышками, - передает детали дела объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Владелец ресторана вину признал частично и пытался оправдаться тем, что находился в тяжелом финансовом положении из-за ограничений по коронавирусу. Теперь он беднее еще на 400 тысяч рублей из-за штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU