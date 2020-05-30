Белый кролик попался на глаза людям в Заречном парке в Ленобласти

30 Май 2020 2020-05-30T01:01:05+03:00

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Жители Луги в Ленинградской области заметили белого кролика, который бродил по Заречному парку. Малыш прятался в кустах и за деревьями от внезапных папарацци, явно не желая позировать на камеру. Тем не менее, снимки зверька опубликовали в группе «Луга - мой город» во «Вконтакте». Женщина, наткнувшаяся на кролика, посчитала, что его может кто-нибудь искать.

Вероятно, зверек домашний. Фото: vk.com/mivluge

- Белый кролик бегает в Заречном парке в поиске своей лисы-Алисы. Кто потерял? – спросила очевидец жителей Луги.

По наблюдениям женщины, кролик может быть домашним. Вероятно, его ищут хозяева. Однако пользователи Сети с иронией отреагировали на обитателя парка. Кто-то заметил, что сейчас на кролика соберутся все охотники.

Напомним, днем ранее петербуржцам попался заяц-беляк у Юнтоловского заказника. Малыш даже посоревновался с автомобилистами в скорости.

Фотографии кролика появились в соцсетях. Фото: vk.com/mivluge

ИСТОЧНИК KP.RU