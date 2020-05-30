2020-05-30T01:33:52+03:00
Происшествия

Доверчивая пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела 4,2 млн рублей мошенникам

67-летняя женщина не сразу поняла, что ее систематически обманывали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела телефонным мошенникам больше 4 миллионов рублей.Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела телефонным мошенникам больше 4 миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Доверчивая пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела 4,2 млн рублей телефонным мошенникам. 67-летняя женщина пришла в полицию спустя 2 недели после первого перевода денег неизвестным лицам, когда поняла, что осталась ни с чем.

Началось все с того, что 15 мая на ее мобильный телефон позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником одного из крупнейших банков России. Он убедил бабушку, что с ее счета кто-то производит сомнительные операции, поэтому надо срочно снять деньги и отправить их на якобы резервные счета.

- 19 мая пенсионерка перевела на различные счета 1 350 000 рублей, 20-го – 500 тысяч рублей, 21-го – 900 тысяч рублей, а 26-го – 1 483 000 рублей. Сумма ущерба в итоге составила 4 233 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Если лжесотрудника банка найдут, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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