Санкт-Петербург не готов к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

30 Май 2020 2020-05-30T02:04:49+03:00

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Санкт-Петербурге пока рано говорить о первом этапе отмены ограничений по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре отметили, что свободных коек в стационарах становится все больше, но этого мало для отмены огранчиений

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Заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева отметила, что город все еще не готов к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Да, в Северной столице с 1 июня ввели ряд послаблений вроде отмены обязательного ношения масок на улице, но это всего лишь незначительное исключение из правил. Дело в том, что в Санкт-Петербурге остаются свободными почти 39% коек в стационарах по коронавирусу, а этого недостаточно.

- Должно быть не менее 50 процентов от нормативной потребности. Так что пока мы не можем говорить о том, что можем перейти на первый этап отмены ограничений. Введены некоторые послабления, дальше будем смотреть, каким образом они скажутся на эпидемиологическом состоянии. К сожалению, количество заболевших COVID-19 у нас больше выздоровевших. Обстановка остается напряженной, - рассказала Ирина Катаева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, открытие парков и скверов в Санкт-Петербурге надолго откладывается. По словам властей, сначала в городе заработает торговля.

ИСТОЧНИК KP.RU