2020-05-30T09:09:46+03:00
Общество

Число смертей пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге может быть в три раза больше, чем дает официальная статистика

Комиссия по исследованию летальных исходов уже рассмотрела свыше 370 случаев гибели больных коронавирусом. На очереди еще порядка сотни историй болезни
Алина ЧЕМЕРИС
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Комиссия в день рассматривает до 30 случаев смертейКомиссия в день рассматривает до 30 случаев смертейФото: Олег ЗОЛОТО
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По официальным данным, в Санкт-Петербурге за время пандемии умерли 178 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Однако на самом деле их может быть как минимум почти в трое больше. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению, отметив, что к 29 мая комиссия по исследованию летальных исходов изучила более 370 историй болезней умерших пациентов, у которых был коронавирус. Кроме того, часть дел находится в больницах под грифом «до востребования».

Комиссия начала работу два месяца назад. Сейчас на рассмотрении экспертов находятся случаи смерти, наступившие в конце мая. Специалисты, как и многие петербуржцы, сейчас трудятся на удаленной основе. В день у них получается изучить до 30 случаев.

В дни, когда члены комиссии не выходили на работу, в графе «количество умерших» стоят нули. Таковы данные за 1,4 и 9 мая. Сколько человек с коронавирусом на самом деле умерли в эти дни, неясно.

Что касается медработников, то, по данным комиссии, от коронавируса умерли 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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