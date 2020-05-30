2020-05-30T09:41:03+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили тело мужчины со дна пруда в Полюстровском парке

Петербуржец решил искупаться и утонул
Алина ЧЕМЕРИС
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Труп мужчины нашли ночьюТруп мужчины нашли ночью
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Трагедия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга случилась 29 мая в 22.40. Мужчину, который пожелал освежиться в прохладном пруду на территории Полюстровского парка, заметили очевидцы.

- Мужчина полез купаться. Не всплыл. . Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Труп пока не найден, - сообщают местные жители.

Спасаели работали на месте несколько часов

Спасаели работали на месте несколько часов

На место происшествия быстро прибыли сотрудники и МЧС, специалисты поисково-спасательной службы, а также карета скорой помощи и полицейские. Тело мужчины искали несколько часов. Обнаружить его удалось не сразу. В результате уже в час ночи труп вытащили на берег.

- В 01:03 водолазами поисково-спасательной службы тело мужчины обнаружено на глубине два с половиной метра, - сообщают у региональном управлении МЧС России. – Со слов очевидца, погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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