2020-05-30T09:52:13+03:00
Общество

За день петербуржцы активировали 21,5 тысячу льготных проездных

С 1 июня в городе восстановят их действие на общественном транспорте
Евгения МОСКВИНА
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Петербуржцы за день активировали больше 21 тысячи льготных проездных.Петербуржцы за день активировали больше 21 тысячи льготных проездных.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За прошедшую пятницу, 29 мая, жители Петербурга активировали сразу 21577 льготных проездных билетов на общественный транспорт. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту. Больше всего горожан обратились за восстановлением Единых именных билетов. На втором месте по популярности оказались проездные для студентов и учащихся.

Напомним, что со вчерашнего дня в Петербурге начали восстанавливать действие льготных и бесплатных проездных. Ранее их работа была приостановлена – это была одна из ограничительных мер в связи с коронавирусом. Активировать свои проездные горожане могут с 29 мая по 30 июня. А начать ими пользоваться – уже с 1 июня.

В первый день лета в Петербурге начнется первый этап послаблений ограничительных мер: помимо ввода льготных проездных, в городе разрешили ходить без масок и гулять пенсионерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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