Упитанная нерпа Ксюша, которую в возрасте трех дней спасли зоологи, вызвала восторг у петербуржцев

30 Май 2020 2020-05-30T10:11:39+03:00

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Волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы поделились в соцсетях фотографиями своей питомицы Ксюши, которая почти за 4 месяца повзрослела, окрепла и стала полноценным, упитанным тюленем, коим ей и подобает быть. Ксения в этом году стала первым спасенным зоологами бельком. Малышку нашли в начале февраля в Сестрорецке. Она была ранена, измождена и могла погибнуть. Но волонтерам удалось выходить нерпу, и теперь она своим видом сводит с ума петербуржцев.

- Шикарная барышня! А был такой белёчек-малёчек. Какие у вас золотые заботливые руки, нерпьи няни! – умиляются пользователи соцсетей.

Петербуржцы не удержались и посвятили Ксюше коллажФото: СОЦСЕТИ

- Вот вы видите красивого упитанного тюля, а я вижу бессонные ночи и ноющие спины от перетаскивания контейнеров с рыбой у Вячеслава с Еленой. Вывод: хотите быть стройными и спортивными к концу «самоизоляции»? Ухаживайте за тюленями, - рекомендует находчивый петербуржец.

В этом году Центр изучения и сохранения морских млекопитающих принял десятки ластоногих пациентов. Это необычно много. А связана ситуация с аномально теплой зимой, из-за которой маленькие нерпята то и дело оказывались на берегу Финского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU