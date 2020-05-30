2020-05-30T10:11:39+03:00
Дом. Семья

Упитанная нерпа Ксюша, которую в возрасте трех дней спасли зоологи, вызвала восторг у петербуржцев

Пользователи соцсетей назвали окрепшую Ксению «пышечкой», «зефиркой» и «шикарной барышней»
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Судя по внешнему виду, Ксюша чувствует себя прекрасноСудя по внешнему виду, Ксюша чувствует себя прекрасноФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы поделились в соцсетях фотографиями своей питомицы Ксюши, которая почти за 4 месяца повзрослела, окрепла и стала полноценным, упитанным тюленем, коим ей и подобает быть. Ксения в этом году стала первым спасенным зоологами бельком. Малышку нашли в начале февраля в Сестрорецке. Она была ранена, измождена и могла погибнуть. Но волонтерам удалось выходить нерпу, и теперь она своим видом сводит с ума петербуржцев.

- Шикарная барышня! А был такой белёчек-малёчек. Какие у вас золотые заботливые руки, нерпьи няни! – умиляются пользователи соцсетей.

Петербуржцы не удержались и посвятили Ксюше коллаж Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы не удержались и посвятили Ксюше коллажФото: СОЦСЕТИ

- Вот вы видите красивого упитанного тюля, а я вижу бессонные ночи и ноющие спины от перетаскивания контейнеров с рыбой у Вячеслава с Еленой. Вывод: хотите быть стройными и спортивными к концу «самоизоляции»? Ухаживайте за тюленями, - рекомендует находчивый петербуржец.

В этом году Центр изучения и сохранения морских млекопитающих принял десятки ластоногих пациентов. Это необычно много. А связана ситуация с аномально теплой зимой, из-за которой маленькие нерпята то и дело оказывались на берегу Финского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сразу три вывозных рейса с застрявшими заграницей прибудут в Санкт-Петербург 30 мая
Гатчинский Собор Петра и Павла отреставрируют за 212 млн рублей
Статистика заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года: за сутки от COVID-19 умерли 13 человек
Мужчина, почувствовав себя героем боевика, открыл стрельбу с балкона в Приморском районе
Несколько рейсов из Пулково отменили 30 мая
Петербурженка пострадала при пожаре в магазине на Руставели
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 30 мая 2020 года: 55 новых случаев заражения
Стоматологи 38-й поликлиники, которые работают с пациентами с COVID-19, жалуются на отсутствие выплат
За сутки почти 14 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус
Упитанная нерпа Ксюша, которую в возрасте трех дней спасли зоологи, вызвала восторг у петербуржцев
За день петербуржцы активировали 21,5 тысячу льготных проездных
Спасатели вытащили тело мужчины со дна пруда в Полюстровском парке
Утром 30 мая петербуржцы показали высокий индекс самоизоляции
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года: Тепло и без дождей
Число смертей пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге может быть в три раза больше, чем дает официальная статистика
Санкт-Петербург не готов к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Доверчивая пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела 4,2 млн рублей мошенникам
Белый кролик попался на глаза людям в Заречном парке в Ленобласти
Появилось видео, как четырехлетнюю девочку переезжает машина на Биржевой площади
Четырехлетняя девочка попала под колеса «Хендая» на Биржевой площади
Ресторан в центре Санкт-Петербурга оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу во время карантина
Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих скучающих питомцев
В метро Санкт-Петербурга пока не вернут стандартный график работы поездов
Участники июньского Парада Победы в Санкт-Петербурге спрячутся от коронавируса в «защитных» казармах
Власти Ленобласти рассказали о режиме работы образовательных организаций в июне
Стало известно, как будут работать суды Санкт-Петербурга с 1 июня
Госпиталь в «Ленэкспо» будет принимать пациентов с тяжелой формой COVID-19