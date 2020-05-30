Стоматологи 38-й поликлиники, которые работают с пациентами с COVID-19, жалуются на отсутствие выплат
Бить тревогу петербургские стоматологи начали после того, как не получили стимулирующих выплат, которые полагаются медикам, работающим с «ковидными» больными. Дело в том, что когда началась пандемия, стоматологи 38-й городской поликлиники стали проводить тесты на коронавирус. К ним поступает биоматериал как и тех, у кого лишь подозрение на коронавирус, так и тех, у кого диагноз подтвержден.
Чтобы добиться получения выплат, на которые они могут рассчитывать по закону, стоматологи обратились к депутату Заксобрания Борису Вишневскому. Он в свою очередь рассказал о ситуации вице-губернатору Олегу Эргашеву.
Кроме того, как отмечает Вишневский, на врачей происходит давление со стороны руководства. За о, что медики жалуются, к ним обещано применить «особый подход в плане рабочего времени».
Чтобы притеснения прекрастились, Борис Вишневский попросил Эргашева лично разобраться в ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU