Мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем в Санкт-Петербурге

31 Май 2020 2020-05-31T14:32:37+03:00

От автомобиля осталась лишь искореженная груда металла. Фото: УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Жуткое ДТП случилось сегодня, 31 мая, на 106-м километре внутреннего кольца КАД в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Как сообщил отдел пропаганды местного управления ГИБДД, многотонный мусоровоз наехал на иномарку «Фольксваген Пассат».

- По предварительным данным, автомобиль двигался по дороге задним ходом из-за того, что водитель проехал съезд, - уточнили в ведомстве.

В результате наезда легковушка превратилась в груду металла - мусоровоз просто-напросто снял с нее крышу, а заднюю часть размазал по дороге. Мужчина, находившийся в тот момент за рулем «Фольксвагена», скончался на месте - а иначе, по словам очевидцев, и быть не могло, выбраться из такой ловушки невозможно. Кто именно виноват в трагедии, и почему водитель мусоровоза не заметил выкрашенную в яркий розовый цвет легковушку - в настоящий момент разбираются правоохранительные органы. .

ИСТОЧНИК KP.RU