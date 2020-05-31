2020-05-31T14:32:37+03:00
Происшествия

Мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем в Санкт-Петербурге

Многотонная махина буквально смяла иномарку в лепешку
Сергей ВОЛЧКОВ
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От автомобиля осталась лишь искореженная груда металла. Фото: УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.От автомобиля осталась лишь искореженная груда металла. Фото: УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Жуткое ДТП случилось сегодня, 31 мая, на 106-м километре внутреннего кольца КАД в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Как сообщил отдел пропаганды местного управления ГИБДД, многотонный мусоровоз наехал на иномарку «Фольксваген Пассат».

- По предварительным данным, автомобиль двигался по дороге задним ходом из-за того, что водитель проехал съезд, - уточнили в ведомстве.

В результате наезда легковушка превратилась в груду металла - мусоровоз просто-напросто снял с нее крышу, а заднюю часть размазал по дороге. Мужчина, находившийся в тот момент за рулем «Фольксвагена», скончался на месте - а иначе, по словам очевидцев, и быть не могло, выбраться из такой ловушки невозможно. Кто именно виноват в трагедии, и почему водитель мусоровоза не заметил выкрашенную в яркий розовый цвет легковушку - в настоящий момент разбираются правоохранительные органы. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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