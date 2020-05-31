2020-05-31T14:58:54+03:00
Общество

Шквальный ветер надвигается на Санкт-Петербург

МЧС призывает жителей и гостей города быть осторожнее
Сергей ВОЛЧКОВ
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По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят до 12-14 метров в секунду.По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят до 12-14 метров в секунду.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Переменчивая петербургская погода приготовила жителям и гостям города неприятный сюрприз: уже в ближайшие часы нас ожидает резкое усиление ветра. До урагана, срывающего крыши с домов и ломающего деревья, скорее всего, не дойдет, но все равно будет неприятно. О маленьком природном катаклизме петербуржцев сегодня, 31 мая, предупредило региональное управление МЧС.

- 31 мая в Санкт-Петербурге, начиная с 12-15 часов дня, на высоте 25 метров ожидается усиление северо-восточного ветра, - отметили в ведомстве. – Его порывы составят от 12 до 14 метров в секунду.

В связи с этим людей просят не подвергать себя лишней опасности: избегать рекламных щитов и линий электропередач, не ходить в лес и вообще вести себя аккуратнее. Благо, продлится погодная аномалия недолго - уже завтра, 1 июня, синоптики обещают спокойную и теплую погоду, ровно такую, какой она и должна быть в первый день лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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