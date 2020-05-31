2020-05-31T16:42:46+03:00
Происшествия

Лихача, промчавшегося по городу на скорости 200 км/ч, могут навсегда лишить водительских прав

Своим достижением парень похвастался в интернете и тут же попал на карандаш к полицейским [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Любителя высоких скоростей оперативно вычислили сотрудники правоохранительных органов.Любителя высоких скоростей оперативно вычислили сотрудники правоохранительных органов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Некоторым слава в интернете вовсе не идет на пользу. Наглядное тому доказательство – история 22-летнего водителя из Нальчика, который на днях решил впечатлить подписчиков и промчался по одной из автомагистралей в Санкт-Петербурге на скорости до 200 километров в час, лихо лавируя между машинами. Как сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, любителя высоких скоростей оперативно вычислили и передали информацию о нем в ГИБДД.

- 27 мая иномарку остановили на проспекте Юрия Гагарина, - рассказали в ведомстве. – Инспекторы обнаружили, что водитель ехал с непристегнутым ремнем и вдобавок проявлял признаки алкогольного опьянения.

Сейчас лихач направлен на медицинское освидетельствование, а после получения результатов экспертизы материалы направят в суд. Максимальное наказание, которое светит парню по совокупности факторов – пожизненное лишение прав.

Лихач промчался по Санкт-Петербургу на скорости 200 километров в час.Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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