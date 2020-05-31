2020-05-31T15:59:48+03:00
Происшествия

Сотрудник научно-исследовательского судна четыре года развращал двух школьников в Санкт-Петербурге

Оперативники задержали мужчину с поличным - прямо в квартире, где он занимался своими грязными делами
Сергей ВОЛЧКОВ
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Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Северной столице пойдет под суд один из членов экипажа научно-исследовательского судна, занимающегося геологической разведкой морского дна и мониторингом окружающей среды. По версии следствия, 59-летний мужчина, начиная с 2015 года, развращал двух несовершеннолетних мальчиков. Об инциденте «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- 30 мая оперативники задержали подозреваемого в квартире в Красносельском районе, - уточнил источник. – Вместе с ним находились и двое пострадавших – ученики восьмого и шестого классов одной из городских школ.

По итогам расследования было установлено, что грязными делами с мальчиками мужчина занимается с 2015 года – то есть, в того времени, как его жертвами было восемь и десять лет соответственно.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 – «Развратные действия». Максимальное наказание по ней – до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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