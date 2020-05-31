2020-05-31T17:13:22+03:00
Общество

Индекс самоизоляции рухнул в оранжевую зону в Санкт-Петербурге

Жителям города удалось опустить его с образцового до крайне низкого всего за несколько часов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербуржцев выгнали на улицу тепло и солнце.Петербуржцев выгнали на улицу тепло и солнце.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Всего шесть с небольшим часов потребовалось жителям и гостям Санкт-Петербурга, чтобы опустить индекс самоизоляции до 2,7. Соответствующие данные приведены на сайте Яндекса.

- По состоянию на 16:42 минуты 31 мая индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составляет 2,7, - говорится в сообщении сервиса. – Это значит, что на улице много людей. Оставайтесь дома!

При этом, напомним, еще утром петербуржцы «самоизолировались» на 4,7 балла и тем самым обогнали даже москвичей. Судя по всему, народ выгнало на улицы теплое солнце и предчувствие скорого лета. Однако в самом скором времени у жителей и гостей Северной столицы появится весомый повод скорее вернуться в квартиры – согласно прогнозам синоптиков, на Санкт-Петербург надвигается шквальный ветер с порывами до 14 метров в секунду. МЧС даже опубликовало по этому поводу соответствующее предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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