Индекс самоизоляции рухнул в оранжевую зону в Санкт-Петербурге

31 Май 2020 2020-05-31T17:13:22+03:00

Жителям города удалось опустить его с образцового до крайне низкого всего за несколько часов

Изменить размер текста: A A

Всего шесть с небольшим часов потребовалось жителям и гостям Санкт-Петербурга, чтобы опустить индекс самоизоляции до 2,7. Соответствующие данные приведены на сайте Яндекса.

- По состоянию на 16:42 минуты 31 мая индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составляет 2,7, - говорится в сообщении сервиса. – Это значит, что на улице много людей. Оставайтесь дома!

При этом, напомним, еще утром петербуржцы «самоизолировались» на 4,7 балла и тем самым обогнали даже москвичей. Судя по всему, народ выгнало на улицы теплое солнце и предчувствие скорого лета. Однако в самом скором времени у жителей и гостей Северной столицы появится весомый повод скорее вернуться в квартиры – согласно прогнозам синоптиков, на Санкт-Петербург надвигается шквальный ветер с порывами до 14 метров в секунду. МЧС даже опубликовало по этому поводу соответствующее предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU