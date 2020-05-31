2020-05-31T17:41:14+03:00
Происшествия

Пьяного водителя задерживали со стрельбой в Центральном районе Санкт-Петербурга

Образумить лихача удалось только при помощи табельного оружия [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Образумить лихача удалось только при помощи табельного оружияОбразумить лихача удалось только при помощи табельного оружияФото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь с 30 на 31 мая в Центральном районе Северной столицы бушевали страсти: нетрезвый водитель вместо того, чтобы остановиться в ответ на требование сотрудников полиции, вдавил педаль газа в пол и бросился наутек. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 30-летний мужчина попытался скрыться, - уточнили в ведомстве. – При этом, уходя от погони, он неоднократно нарушал правила дорожного движения, подвергал опасности жизнь из здоровье других водителей и пешеходов.

В конце концов, чтобы остановить лихача, стражи порядка пошли на крайние меры – воспользовались табельным оружием. Только после этого мужчина образумился и сдался полицейским.

- Было установлено, что он – как и пассажир, все это время находившийся в салоне – имеет признаки алкогольного опьянения, - констатировали в МВД.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, самого лихача задержали и составили на него семь административных протоколов – от езды в пьяном виде до пересечения дороги на красный свет.

Погоня в центре Санкт-Петербурга.Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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