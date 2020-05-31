2020-05-31T18:06:34+03:00
Общество

Сроки тестирования на коронавирус могут увеличить в Санкт-Петербурге

Соответствующее заявление опубликовал городской Роспотребнадзор
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам городского управления Роспотребнадзора, сроки тестирования на коронавирус могут быть увеличены.По словам городского управления Роспотребнадзора, сроки тестирования на коронавирус могут быть увеличены.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге могут увеличить сроки тестирования жителей на коронавирус – другими словами, результатов пи обращении в государственные поликлиники придется ждать дольше. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

- В настоящее время тестирование на коронавирус проводит как ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», так и медицинские организации Санкт-Петербурга, - уточнили в ведомстве. - Результаты тестирования на коронавирус, проведенного Центре, направляются в медицинские организации, которые осуществляли забор материала. Сроки проведения тестирования могут быть увеличены.

На сколько именно вырастут сроки тестирования, пока не сообщается. Однако, по словам специалистов ведомства, если времени прошло уже много, а результаты вашего теста вам так и не пришли, вы можете обратиться за справкой непосредственно в Центр гигиены и эпидемиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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