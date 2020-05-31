2020-05-31T18:35:32+03:00
Общество

Стало известно, чем еще болели 13 человек, умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге

Информацию раскрыл городской комитет по здравоохранению
Сергей ВОЛЧКОВ
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Все умершие от коронавируса имели сопутствующие хронические заболевания.Все умершие от коронавируса имели сопутствующие хронические заболевания.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На 31 мая в Северной столице зарегистрировали 13 новых смертельных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами опасного вируса стали 13 человек – пять женщин и восемь мужчин в возрасте от 55 до 92 лет. Основной причиной стала двусторонняя пневмония, однако, по словам пресс-службы городского комитета по здравоохранению, все умершие имели тяжелые хронические заболевания.

- Среди них – гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит, атеросклероз и нефросклероз, - уточнили в ведомстве.

Напомним: всего, по состоянию на 31 мая, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 204 смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество зараженных составило 15 949 человек. 369 новых случаев было выявлено за последние сутки.

Ранее специалисты в области математического прогнозирования отмечали, что выход на плато заболеваемости в городе начнется только тогда, когда количество заболевших в сутки перестанет превышать количество выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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