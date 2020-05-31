Еще один серийный педофил: растлитель мальчиков с научного судна действовал вместе с сообщником

31 Май 2020 2020-05-31T19:39:21+03:00

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Ранее «КП-Санкт-Петербург» рассказывала о 59-летнем сотруднике научно-исследовательского судна, который, по версии следствия, с 2015 года занимался растлением двух несовершеннолетних мальчиков. Как выяснилось позже, у этой истории есть продолжение: в тот же день оперативники задержали еще одного любителя «помладше» - 54-летнего охранника автостоянки. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, у мужчин была общая жертва – 13-летний мальчик, учащийся в шестом классе одной из городских школ.

- В ходе осмотра мест преступления было изъято четыре флешки с порнографическими материалами – фото и видеозаписями, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Материалы направлены в центр оперативно-розыскной информации.

Оба подозреваемых были задержаны в соответствии со статьей 91 уголовно-процессуального кодекса. Следствие не окончено: ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Следователи подозревают, что на счету двоих пожилых педофилов есть еще несовершеннолетние жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU