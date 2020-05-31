2020-05-31T20:03:24+03:00
Общество

Трамвай №29 отменили из-за коммунальной аварии в Московском районе Санкт-Петербурга

Восстановить движение планируют только 2 июня
Сергей ВОЛЧКОВ
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Причиной временной отмены трамваев стала авария на водопроводе.Причиной временной отмены трамваев стала авария на водопроводе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трамвайный маршрут № 29, связывающий остановки «Мясокомбинат» и «Трамвайный парк № 1», отменен до 2 июня. Жителям Московского района, привыкшим использовать его для поездок на работу, домой или в другие места, придется искать альтернативные способы передвижения. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в ГУП «Электротранс».

- Причиной стала авария водопровода, которая произошла на улице Ленсовета рядом с улицей Орджоникидзе, - уточнили на предприятии.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала, что с петербургских дорог уберут «плоские» трамвайные площадки, которые мешают движению и создают опасность для пассажиров. Их заменят бетонными возвышениями, а перед остановкой на дорожное полотно нанесут желтую зигзагообразную линию. Единственное - саму проезжую часть для этого, учитывая иностранный опыт, придется урезать на полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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