Пугливый лось чуть не бросился под колеса автомобилей в Мурино

31 Май 2020 2020-05-31T21:59:42+03:00

По словам очевидцев, лось пытался выйти на дорогу, но пугался машин и возвращался.

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Необычного «гостя» засняли сегодня, 31 мая, водители на въезде в город Мурино в Ленинградской области. По словам очевидцев, неподалеку от оживленной автострады в кустах весь день бродил лось. Видеозапись, на котором видно, как животное движется по насыпи в нескольких метрах от автомобилей, мчащихся по шоссе, появилась в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- То уходил, то возвращался, - рассказали участники группы, заснявшие животное. – Такое ощущение, что хотел перепрыгнуть через отбойник, но постоянно пугался.

Авторы видео вызвали на место «происшествия» МЧС. Между тем в комментариях мнения о том, что делать с лосем в такой ситуации, как водится, разделились. Часть подписчиков осудила очевидцев за то, что они потревожили экстренные службы таким «пустяковым» событием. Другие, напротив, встали на их сторона.

- Этой фигне как нечего делать через отбойник перемахнуть! – рассказал один из комментаторов. – А если он вырвется на дорогу и попадет кому-нибудь под колеса – будет плохо и лосю и водителю.

В итоге вместо МЧС приехал егерь из местного лесничества. Однако сам лось к тому моменту уже куда-то исчез.

Пугливый лось чуть не выбежал под колеса автомобилей в Мурино.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб.

ИСТОЧНИК KP.RU