Когда можно лечиться дома при коронавирусе, рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга

31 Май 2020 2020-05-31T21:59:36+03:00

Коронавирус, по словам специалистов, еще не подразумевает отправки в больницу в обязательном порядке

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Диагноз «ковид-плюс» - вовсе не повод отправляться в больницу. При некоторых обстоятельствах вполне можно обойтись лечением на дому. Правда, самостоятельно определить их не получится – нужна компьютерная томография. Об этом вчера, 30 мая, рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

- Существует «эмпирическая» визуальная шкала оценки примерного объема уплотненной легочной ткани в обоих легких, - объяснили в ведомстве. – От КТ-0 до КТ-4. При КТ-0 никаких характерных изменений в легочной ткани не наблюдается – а значит, болезнь протекает легко, и пациент вполне может либо лечиться дома, либо, если он живет с людьми, которые находятся в группе риска, отправиться в госпиталь в «Ленэкспо».

Остальные четыре позиции – от КТ-1 до КТ-4 – показывают, насколько глубоко вирус «въелся» в легкие. При КТ-4 поражено более 75 % легочной ткани – а значит, состояние пациента можно оценить как тяжелое.

Напомним: общее количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на данный момент составляет 15 949 человек. Из них 369 было выявлено за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU