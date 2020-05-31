Полиция выясняет, почему школьница из Пскова заминировала именно магазины сети «Пятерочка» в Петербурге

31 Май 2020 2020-05-31T22:57:19+03:00

Личность маленькой хулиганки уже установлена, с ней и ее родителями сейчас разбираются правоохранители

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У 11-летней школьницы из деревни Барсуки Локнянского района Псковской области летние каникулы начались с большого приключения, а точнее - настоящего преступления. Заскучавшая девочка в субботу, 30 мая, не придумали ничего лучше, как "заминировать" 443 магазина сети "Пятерочка" в Санкт-Петербурге.

- В 12:15 в дежурную часть поступил звонок от коллег из Пскова, которые передали информацию о том, что с ними связался неизвестный и сообщил о "минировании" более 400 магазинов "Пятерочки", - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Полиция тут же приступила к осмотру точек, но в итоге взрывных устройств обнаружено не было. К 18:00 того же дня удалось установить личность лже-минера. Каково же было удивление стражей порядка, когда выяснилось, что это девочка 2009 года рождения. Сейчас с ней и ее родителями проводится беседа, решается вопрос о наказании. Также предстоит выяснить, почему школьница "заминировала" именно магазины "Пятерочки". И почему - в Петербурге?

ИСТОЧНИК KP.RU