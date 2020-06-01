2020-06-01T07:44:44+03:00
Общество

Первый летний день будет теплым и без дождя в Санкт-Петербурге

Синоптики обещают северный ветер и до плюс 15
Лилия КОЗЛОВА
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Первый день лета встретит петербуржцев порывистым ветромПервый день лета встретит петербуржцев порывистым ветромФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Вот и наступило долгожданное лето. Природа вовсю торжествует, распуская цветы и листья на деревьях. В понедельник, 1 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода, однако полностью насладиться жарой пока что не получится из-за северного ветра.

- В понедельник в Петербурге без осадков, ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 5-7 градусов, в окрестностях местами до плюс 3. Днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Всю первую половину недели температура будет постепенно повышаться. 2 июня в Петербурге ожидается плюс 15-17 градусов. В среду, 3 июня, до плюс 18-20 градусов. При этом ветер все еще неизменно будет дуть с севера. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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