Первый летний день будет теплым и без дождя в Санкт-Петербурге

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот и наступило долгожданное лето. Природа вовсю торжествует, распуская цветы и листья на деревьях. В понедельник, 1 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода, однако полностью насладиться жарой пока что не получится из-за северного ветра.

- В понедельник в Петербурге без осадков, ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 5-7 градусов, в окрестностях местами до плюс 3. Днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Всю первую половину недели температура будет постепенно повышаться. 2 июня в Петербурге ожидается плюс 15-17 градусов. В среду, 3 июня, до плюс 18-20 градусов. При этом ветер все еще неизменно будет дуть с севера. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU