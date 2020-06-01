2020-06-01T08:08:28+03:00
Происшествия

Четыре человека спаслись из горящей машины в ночь на 1 июня в Санкт-Петербурге

Несмотря на попытки потушить огонь, автомобиль сгорел полностью [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль сгорел полностью в ночь на 1 июня в Санкт-ПетербургеАвтомобиль сгорел полностью в ночь на 1 июня в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на понедельник, 1 июня 2020 года, на дороге в Санкт-Петербурге произошло серьезное ЧП. Автомобиль марки «Рено» неожиданно загорелся, когда в нем находились четыре человека. Машина вспыхнула в считанные секунды. Благо, все успели спастись сами, а вот транспорту не повезло.

- Прощай моя машина... Сгорела около перекрестка Передовиков - Косыгина, успели выйти, нас было четверо, но потушить не получилось. Все кто помогал, спасибо огромное, не успел их отблагодарить, берегите себя, - написал в социальной сети хозяин автомобиля.

Причину возгорания автовладелец назвать пока не может. Но его мнению, огонь начался с того, что закоротило проводку. Увы, спасти автомобиль не удалось.

По данным МЧС Петербурга, сообщение о горящей машине поступило в 00:30 часов, в 00:41 пожар был уже локализован. Причины возгорания будут установлены после экспертизы.

Четыре человека спаслись из горящей машины в Санкт-Петербурге .Видео: Гасан Абдуллаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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