Мощный пожар уничтожил здание заброшенной воинской части на севере Санкт-Петербурга
В ночь на понедельник, 1 июня 2020 года, в Приморском районе разгорелся мощный пожар, который практически полностью уничтожил двухэтажную постройку. В три часа ночи на номер 01 поступило сообщение о возгорании в здании заброшенной воинской части. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже полностью поглотил весь дом.
- В 3:08 ночи поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании по адресу – дом 10/1 по улице Репищева. Горели два этажа на общей площади 600 квадратных метров, - сообщили в МЧС Петербурга.
Из-за угрозы распространения огня, так как вокруг здания растет много деревьев, в 3:40 пожару был присвоен №2 ранг. С огнем боролись 8 единиц техники и 32 человека личного состава.
Только спустя час пожарным удалось локализовать возгорание. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Сообщений о пострадавших не поступало.
Пожар уничтожил здание заброшенной воинской части в Санкт-Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU