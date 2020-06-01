Безработный петербуржец устроил разборки со стрельбой из охотничьего ружья в Токсово

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:56:30+03:00

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В Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело после стрельбы из ружья по автомобилю. В десять часов вечера в субботу, 30 мая 2020 года, в правоохранительные органы обратился 81-летний пенсионер, который рассказал, что в поселке Токсово какой-то мужчина ездит на автомобиле и стреляет вверх. Полиция незамедлительно выехала на место.

- Приехав по вызову, правоохранители задержали 30-летнего безработного петербуржца. Оказалось, что у него произошел конфликт с 21-летним парнем. Решить спор он решил радикально и начал стрелять из своего охотничьего ружья по автомобилю «ВАЗ», принадлежащего оппоненту, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция изъяла ружье, а виновника отпустили под обязательство о явке. 1 июня правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.

ИСТОЧНИК KP.RU