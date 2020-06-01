Последние новости о коронавирусе в Карелии на 1 июня 2020 года: Скончалась тяжело больная женщина

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:26:18+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 1 июня 2020 года

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Началось лето, а пандемия все еще продолжается. Последние новости о коронавирусе в Карелии на 1 июня 2020 года печальные - обновилась статистика смертности. Скончалась женщина с тяжелым течением инфекции. Это третий летальный исход с начала эпидемии в республике.

- В Карелии скончалась жительница Лахденпохьи с положительным тестом на коронавирус. Женщина страдала тяжелым хроническим заболеванием бронхолегочной системы с сердечной недостаточностью. У нее была диагностирована тяжелая пневмония, которая развилась как проявление коронавирусной инфекции, пациентка находилась на искусственной вентиляции легких в монопрофильном центре по лечению COVID-19 на базе Госпиталя для ветеранов войн, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Карелии.

Также республике подтверждено 8 новых случаев коронавируса: Петрозаводск – 3 человека, Олонецкий район (деревня Татчелица) – 2 человека, Беломорск – 3 человека.

Выздоровели еще 7 человек: 1 в Суоярви, остальные в Петрозаводске.

ИСТОЧНИК KP.RU