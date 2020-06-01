"Зенит" продлил контракт с Сергеем Семаком

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:04:07+03:00

"Зенит" продлил контракт с Семаком на три года. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербургский "Зенит" продлил действующий контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом официально объявлено в 10 утра 1 июня. Наставник сине-бело-голубых останется на берегах Невы еще на некоторое время. Соглашение подписано по схеме 2+1.

- Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Немного затянулось (подписание договора - прим.ред.), но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи, - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Доволен продлением контракта и гендиректор клуба с берегов Невы.

- С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт, это произошло 30 мая, - заявил Александр Медведев.

При этом новое соглашение заключено только с главным тренером, учитывая его роль в команде. С остальным тренерским составом и игроками разговаривать будут по окончании чемпионата и с учетом результатов.

А главной задачей, которая стоит перед Семаком на ближайшие годы, кроме построения команды обозначена постоянная игра "Зенита" в Лиге чемпионов. И быть первым в России, разумеется.

ИСТОЧНИК KP.RU