2020-06-01T10:16:47+03:00
Происшествия

Ревнивец избил и ограбил бывшую возлюбленную в Ленинградской области

Мужчина ударил девушку по лицу и отнял у нее телефон
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина избил и ограбил бывшую девушку в Ленинградской областиМужчина избил и ограбил бывшую девушку в Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН
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Разборки бывших возлюбленных в городе Подпорожье Ленинградской области вышли за границы личного и стали делом полиции. Вечером в воскресенье, 31 мая 2020 года, 25-летняя девушка обратилась с заявлением на своего бывшего мужчину, который в пылу ссоры избил и ограбил ее.

- Со слов девушки, около 18:30 часов при входе в подъезд дома 9 по Комсомольской улице ее остановил бывший сожитель. У них началась перепалка. Мужчина разозлился, несколько раз ударил экс-возлюбленную по лицу, отнял мобильный телефон и сбежал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девушка поняла, что разбираться с ревнивцем в правовом поле. Через полтора часа после заявления полиция уже нашла и задержала мужчину. Им оказался 37-летний безработный местный житель.

Правоохранители изъяли похищенный телефон, а также возбудили уголовное дело за грабеж. Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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