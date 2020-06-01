За сутки обследовано на коронавирус 4663 жителя Санкт-Петербурга

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:36:01+03:00

По состоянию на 1 июня, на карантине остаются 3785 человек

Изменить размер текста: A A

Петербургский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом привел новые данные на 10:00 утра 1 июня. Так, за прошедшие сутки в городе было проверено на наличие инфекции COVID-19 больше четырех тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 4663 человека. На карантине находится 3785 человек. Из них 296 - в обсерваторе (в пансионате «Балтиец» в Репино), 880 - на самоизоляции, 2609 числятся как контактные, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Также за минувшие 24 часа на номер 122 Единой региональной справочной службы по коронавирусу поступил 851 вызов. Еще 460 звонков, связанных с опасной болезнью приняли операторы службы 112.

77 человек заявили о возвращении из заграницы. 216 обращений было перенаправлено в скорую помощь, а 74 -в полицию - 74. Остальные звонки были справочного характера.

Кроме того, на горячую линию 8-800-200-34-11 за сутки поступило 110 заявок на оказание помощи волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU