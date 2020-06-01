Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года: Еще 9 новых жертв

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:49:55+03:00

Еще 9 человек скончались от коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года

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Пандемия в мире начинает постепенно угасать, однако пока что не обходиться без жертв вируса. За в России сутки зафиксировано 162 летальных случая. Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года составило девять человек. За весь период в России от коронавируса скончались 4 855 человек.

- Комиссия подтвердила еще девять смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 июня. Всего с начала пандемии уже зафиксировано 213 летальных случаев, - сообщили в оперативном штабе.

Все пациенты скончались еще в начале мая. Однако перед тем, как вносить случаи в общую статистику коронавируса, экспертная группа проводит проверку.

Как правило, у всех умерших помимо коронавируса были еще и сопутствующие хронические болезни, которые усугубились вирусом. Подробности о новых случаях комитет по здравоохранению даст позже.

ИСТОЧНИК KP.RU