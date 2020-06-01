Покупатель внезапно умер у стеллажей с продуктами в магазине во Всеволожске

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:15:20+03:00

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Порой не знаешь, где может поджидать смерть. В городе Всеволожск, что в Ленинградской области, один из покупателей внезапно упал на пол между стеллажами с продуктами в магазине и умер. ЧП произошло в воскресенье, 31 мая 2020 года, в одном из сетевых супермаркетов, расположенном в доме 55 по Всеволожскому проспекту.

- В экстренную службу 31 мая поступил звонок от 28-летней женщины, которая представилась заместителем директора магазина. Она сообщила, что около 14:00 в торговом зале между стеллажами с продуктами находится мужчина без признаков жизни, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть мужчины. Причиной тому стал тромб.

При себе у умершего паспорта не была, только сберкнижка. Он был одет в свитер бежевого цвета, черные штаны и такие же ботинки. Тело направлено в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU