Покупатель внезапно умер у стеллажей с продуктами в магазине во Всеволожске
Порой не знаешь, где может поджидать смерть. В городе Всеволожск, что в Ленинградской области, один из покупателей внезапно упал на пол между стеллажами с продуктами в магазине и умер. ЧП произошло в воскресенье, 31 мая 2020 года, в одном из сетевых супермаркетов, расположенном в доме 55 по Всеволожскому проспекту.
- В экстренную службу 31 мая поступил звонок от 28-летней женщины, которая представилась заместителем директора магазина. Она сообщила, что около 14:00 в торговом зале между стеллажами с продуктами находится мужчина без признаков жизни, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Прибывшая скорая помощь констатировала смерть мужчины. Причиной тому стал тромб.
При себе у умершего паспорта не была, только сберкнижка. Он был одет в свитер бежевого цвета, черные штаны и такие же ботинки. Тело направлено в морг.
ИСТОЧНИК KP.RU