Комитет по контролю за имуществом получил право принимать решение о сносе самостроев в Санкт-Петербурге

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:03:22+03:00

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Обращаться в суд с исками о сносе «самостроев» по решению правительства Санкт-Петербурга будет Комитет по контролю за имуществом. По сообщению Смольного на 1 июня 2020 года, это положение закреплено новым постановлением. Это значит, что теперь ведомство будет принимать решения о судьбе самовольных построек.

- С 2012 года в Санкт-Петербурге исковые заявления о сносе самовольных построек в судебные инстанции направлял Госстройнадзор Санкт-Петербурга. За 8 лет надзорному ведомству удалось добиться существенного уменьшения количества вновь выявляемых многоквартирных «самостроев». Именно жилые дома для нескольких семей, незаконно построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилого строения (ИЖС), стали большой проблемой для граждан, которые приобрели в таких незаконных домах свои доли, - напомнили в комитете.

За 8 лет в судах различных инстанций рассматривалось 424 дела о сносе объектов самовольного строительства, из них в отношении строений с признаками многоквартирных жилых домов на землях ИЖС - 76 дел.

ИСТОЧНИК KP.RU