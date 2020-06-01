Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 24 населенных пунктах Ленинградской области на 1 июня 2020 года

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:02:22+03:00

Стала известна карта распространения новых случаев коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года

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Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные по распространению новых случаев коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года. За минувшие сутки заразились больше 50 человек.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 2875 человек.

Заболевшие выявлены в следующих 24 населенных пунктах:

- Пикалево (Бокситогорский район);

- Извара, Заполье, Большая Вруда (Волосовский район);

- Всеволожск, Мурино, Кудрово, Щербинка (Всеволожский район);

- Выборг, Кировские Дачи (Выборгский район);

- Гатчина, Никольское, Войсковицы, Пудомяги, Елизаветино, Терволово (Гатчинский район);

- Приозерск, Сосново (Приозерский район);

- Сланцы;

- Тихвин;

- Тосно, поселок имени Тельмана, Федоровское, Ушаки, Радофинниково (Тосненский район).

ИСТОЧНИК KP.RU