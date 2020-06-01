Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 24 населенных пунктах Ленинградской области на 1 июня 2020 года
Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные по распространению новых случаев коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года. За минувшие сутки заразились больше 50 человек.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 2875 человек.
Заболевшие выявлены в следующих 24 населенных пунктах:
- Пикалево (Бокситогорский район);
- Извара, Заполье, Большая Вруда (Волосовский район);
- Всеволожск, Мурино, Кудрово, Щербинка (Всеволожский район);
- Выборг, Кировские Дачи (Выборгский район);
- Гатчина, Никольское, Войсковицы, Пудомяги, Елизаветино, Терволово (Гатчинский район);
- Приозерск, Сосново (Приозерский район);
- Сланцы;
- Тихвин;
- Тосно, поселок имени Тельмана, Федоровское, Ушаки, Радофинниково (Тосненский район).
ИСТОЧНИК KP.RU